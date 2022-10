Ascoli: morto Walter Calcagni, storico organizzatore di eventi

Per primo aveva portato in città il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio

ASCOLI – Un brutto periodo. Un dolore continuo, per la città di Ascoli. La comunità picena, in queste ore, è stata infatti colpita da un altro brutto lutto. Se ne è andato Walter Calcagni, storico organizzatore di eventi, che nel corso degli anni ha portato sotto le cento torri numerose manifestazioni. Avrebbe compiuto 62 anni domenica prossima. Da qualche tempo era ricoverato all’ospedale di Ancona, ma negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano purtroppo aggravate.

I suoi successi

Aveva fondato l’agenzia di comunicazione ‘Simbiosi’, allestendo in città per la prima volta, ormai tanti anni fa, il villaggio di Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Di fatto, i suoi eventi hanno segnato un epoca per tanti ascolani. E non solo. Da qualche anno aveva creato anche l’associazione ‘Cuore Azzurro’, una realtà che promuoveva diverse iniziative all’insegna della solidarietà e del sociale. Grazie alla sua intuizione, Ascoli entrò perfino nel ‘Guinness dei primati’ grazie alla creazione del velo da sposa più lungo del mondo, che occupava l’intero corso Trento e Trieste. Walter Calcagni lascia la moglie Stefania, la figlia Cristina, le sorelle e la madre. Oltre ovviamente ai tanti amici che hanno condiviso con lui dei momenti davvero splendidi. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio (21 ottobre) alle 15 nella chiesa di San Giacomo della Marca, ad Ascoli, nel quartiere di Borgo Solestà.