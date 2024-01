Lutto nel Piceno, l’avvocato Daniela Carboni stroncata da una brutta malattia

ASCOLI – Un altro grave lutto, in questo terribile inizio di 2024, scuote il Piceno. A soli 51 anni, infatti, è morto l’avvocato Daniela Carbone, che da tempo stava combattendo contro una brutta malattia che non le ha lasciato scampo. Tesoriere del consiglio dell’ordine degli avvocati di Ascoli ed esperta in diritto del lavoro, era una donna molto conosciuta sul territorio, e apprezzata moltissimo per il suo lavoro.

Il ricordo

Personalità dai modi sempre gentili, l’avvocato Carbone ha affrontato la vita e le sue vicissitudini con tenacia senza mai perdere il sorriso e la voglia di vivere. La notizia della prematura scomparsa ha destato profondo sconcerto tra i colleghi avvocati e in quanti la conoscevano e la stimavano per i suoi modi garbati e per la sua professionalità riconosciuta a livello nazionale. In tanti, appena appresa la triste notizia, si sono stretti al dolore dei figli Sofia e Leonardo e a quello dei suoi genitori, Maria Pia e Leonardo, già presidente dell’ordine degli avvocati di Ascoli. Il funerale si svolgerà domani (sabato 12 gennaio) alle ore 11 in duomo. Toccante, sui social, il ricordo della consigliera regionale Monica Acciarri: «Buon viaggio Daniela, non dimenticherò i tuoi occhi intelligenti e il tuo bellissimo sorriso».