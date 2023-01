Lutto nel borgo terremotato di Arquata: addio all’artista Diego Pierpaoli

ARQUATA DEL TRONTO – La comunità di Arquata del Tronto, nel Piceno, è in lutto. È morto, a 83 anni, lo storico artista Diego Pierpaoli. Originario di Ascoli, aveva scelto proprio il borgo piceno, poi devastato dal terremoto, come luogo nel quale dar sfogo alla sua creatività ed espressività. Pierpaoli aveva cominciato a dipingere ancora adolescente.

Il ricordo

Delle sue opere solo una parte si è salvata dal sisma. Per molti è stato un maestro d’arte, per tutti era e rimarrà uno dei ‘genius loci’ di Arquata, dove aveva riunito le sue opere nella casa-atelier di Villa Papi. Nei suoi anni più difficili, quelli della fragilità fisica e della perdita di Arquata, ha potuto contare sull’affetto e sostegno della famiglia Fulvi, a cominciare dall’amico prediletto Antidio, che purtroppo anche lui se ne è andato due anni fa, con sua moglie Antonella e i figli Sara, Gregorio, Francesco. Per il borgo arquatano, nel corso della sua vita, Pierpaoli era stato anche una sorta di animatore culturale. Facendo ingresso a Villa Papi, infatti, si entrava in un paradiso di natura e creatività, in cui la cura del paesaggio si accompagnava a statue in bronzo e opere d’arte, frutto della sua ispirazione e capacità di fare. Il terremoto del 2016 ha bruscamente interrotto il sogno di arte e umanità di Diego Pierpaoli. «Arquata non lo dimenticherà – spiega il sindaco Michele Franchi -. E’ stato un gran bel personaggio, per il nostro territorio, e in futuro faremo in modo di valorizzare ulteriormente le sue opere. Diego Pierpaoli è stato un artista sensazionale, ci mancherà moltissimo». Il funerale si è svolto ieri nella frazione folignanese di Villa Pigna.