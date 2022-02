Ascoli in lutto: addio a Simone Eleuteri, ex calciatore del Porta Romana. Il sindaco: «Un ragazzo d’oro»

ASCOLI – Una bruttissima notizia, da qualche ora, ha sconvolto Ascoli. È morto Simone Eleuteri, ex calciatore del Porta Romana. Aveva soltanto 31 anni, ma da qualche tempo stava lottando contro una grave malattia. Il ragazzo era ricoverato a Parma ed è morto proprio nella città emiliana, gettando nello sconforto i genitori, Sabrina e Vincenzo, entrambi molto conosciuti nel quartiere di Porta Romana, e il fratello più piccolo Federico. La notizia in poche ore, ha fatto il giro della città, lasciando tutti senza parole. A cominciare dal sindaco Marco Fioravanti, che aveva giocato con lui nella stessa squadra, proprio nel Porta Romana, vincendo il campionato di Terza Categoria una decina d’anni fa.

Il ricordo del sindaco

«Perdiamo un ragazzo eccezionale, dotato di immensa generosità e una straordinaria forza d’animo lo ricorda Fioravanti -. Sempre disponibile e sorridente con tutti, onesto e leale su quel rettangolo verde che ho avuto l’onore di condividere con lui indossando la maglia del Porta Romana. Le mie più sincere condoglianze ai genitori Vincenzo e Sabrina, al fratello Federico e a tutti i suoi cari».

Il messaggio del Porta Romana

Simone smise di giocare a calcio nel 2019, lavorando prima al supermercato di via Dino Angelini e poi all’Eurospin di Castel di Lama. Toccante il ricordo pubblicato su Facebook dalla società del Porta Romana. «Simone è stato un nostro calciatore per tanti anni vestendo la maglia degli Allievi, Tutta l’Asd Porta Romana si stringe alla sua famiglia e in particolare al papà Vincenzo, allenatore nel settore giovanile. Riposa in pace, Simone».