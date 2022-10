GROTTAMMARE – Le radio universitarie marchigiane si danno appuntamento a Grottammare sabato 8 ottobre. La giornata si colloca all’interno del percorso “Una Radio di Marca”, progetto finanziato dal Fondo Antonio Megalizzi. “I Love Radio Marche” questo il titolo dell’iniziativa organizzata da Radio Incredibile, in collaborazione con l’Università di Camerino, l’Università di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche.



«Diventare un digital creator, tra social e impegno sociale, in radio e tv, come si è trasformata la figura e quali sono le nuove responsabilità del giornalista, sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante la giornata di formazione dedicata agli studenti e alle studentesse delle università marchigiane», spiegano gli organizzatori.



A partire dalle ore 9 di sabato 8 ottobre si alterneranno sul palco del Teatro Kursaal di Grottammare Carlo Paris, giornalista televisivo Rai e docente universitario, Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma e volto televisivo Rai, Roberto Tallei, vice caporedattore Sky Tg24, Riccardo Pirrone, social media manager noto per la pagina Taffo e Rocco Dedda, docente e youtuber.



La giornata si colloca all’interno del percorso “Una Radio di Marca”, progetto finanziato dal Fondo Antonio Megalizzi, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, e che mette in campo la collaborazione fra l’emittente digitale Radio Incredibile e i tre atenei partner.



L’evento, gratuito e aperto a studentesse e studenti universitari, rappresenta il primo appuntamento delle redazioni che si stanno formando all’interno delle tre stazioni radiofoniche d’ateneo, e che convergeranno verso un unico network di radiofonia universitaria regionale.