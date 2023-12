ASCOLI – «Le Marche ed il Piceno hanno diritto alla cosiddetta ‘Zes’, ovvero la ‘Zona Economica Speciale’, ed il Pd lavorerà affinchè ciò avvenga dopo lo stop dato senza motivo dal governo Meloni». Ad alzare la voce, ad Ascoli, è la sezione provinciale del Partito Democratico, che continua a portare avanti la sua battaglia. In particolare, l’appello arriva dal segretario provinciale Francesco Ameli, che più volte ha ribadito l’importanza di tale necessità per tutto il comprensorio ascolano.

L’obiettivo

«Il Partito Democratico deve contribuire a disegnare lo sviluppo del territorio Piceno attraverso la promozione di strumenti utili per il rilancio delle imprese del territorio, perché questo vuol dire lavoro e quindi un benessere diffuso, e le tante persone presenti ai nostri ultimi incontri ci hanno indicato che siamo sulla strada giusta – spiega Ameli -. La ‘Zona Economica Speciale’ è uno degli assi sul quale il Pd punta per rilanciare il Piceno e le Marche. Per questo proveremo, a livello istituzionale, a rimettere in campo la proposta dopo la bocciatura del Governo Meloni. I partiti servono a questo: sono uno strumento per migliorare la condizione di vita delle persone».