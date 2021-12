Lista unica per la Provincia di Ascoli. Loggi: «Il piano dei rifiuti verrà migliorato»

ASCOLI – «Il piano provinciale dei rifiuti verrà migliorato». Lo ha detto il Presidente della Provincia di Ascoli in pectore Sergio Loggi, presentando nel pomeriggio la lista ” Insieme per il Piceno”, unica in lizza alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ente previsto per sabato 18 dicembre. L’attuale sindaco di Monteprandone non si è sbilanciato sulla questione ambientale che ha provocato molte polemiche nel capoluogo negli ultimi due mesi, a causa delle previsioni di nuove e maxi discariche sulle colline di Ascoli. Ma ha comunque detto che sul problema occorrerà fare «un ragionamento più ampio, che valuterà come dare risposte anche a chi ha avanzato critiche al Piano d’ ambito».

Ente da rilanciare con il Pnrr

Per l’unico candidato alla presidenza di Palazzo San Filippo ha premesso di essere dispiaciuto per l’assenza di una lista concorrente, la quale «sarebbe stata da stimolo per la nostra azione», e poi ha affermato di voler rilanciare il ruolo della Provincia, con un progetto di innovazione e cambiamento.

Al centro del programma amministrativo i settori prioritari di competenza dell’ente: ambiente, scuola e viabilita. «Abbiamo 930 km di strade da mantenere – ha detto Loggi – e dovremmo migliorare la loro fruibilità anche sapendo che con il PNRR potremo lavorare con una marcia in più».

Bilancio a febbraio

L’idea del futuro presidente è quella di approvare presto il bilancio di previsione dell’ente, al massimo entro il prossimo febbraio.

Lista progressista sbilanciata verso la costa

Come detto la lista di Loggi, di chiaro orientamento progressista è l’unica in campo perché quella concorrente di destra non è stata ammessa alle elezioni perché non rispettava le norme sulle quote rosa. Un errore tanto marchiano quanto poco credibile, che fa pensare ad un accordo politico trasversale ” a monte” per evitare problemi al candidato prescelto.

Ma di questo non ci sono ovviamente le prove. Quanto al gruppo dei 10 che sosterranno il sindaco di Monteprandone – ex PD, ora Italia Viva – esso vede la presenza di molti amministratori dei paesi della vallata del Tronto e della costa, San Benedetto in primis, e quasi nulla di Ascoli città e dell’ area montana dei Sibillini.

Ma Loggi ha assicurato che tutto il territorio verrà rappresentato. Prevista anche la figura di un vicepresidente. La prima seduta del consiglio provinciale è in calendario il 23 dicembre. Ecco tutti i componenti della squadra: Aurora Bottiglieri, Luciana Barlocci, Giovanni Borraccini, Daniele Tonelli, Luca Cristofori, Isabella Bosano, Stefano Novelli, Serena Silvestri, Marco Teodori, Simone De Vecchis.