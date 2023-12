Liquido antigelo tra le crocchette: gatti avvelenati a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una vergogna. Non si può definire in maniera diversa quanto avvenuto nelle ultime ore a San Benedetto del Tronto, nei pressi del cimitero. Del liquido antigelo, infatti, quello che generalmente si utilizza per le auto, è stato posto all’interno della ciotola contenente le crocchette per i gatti che vivono nella locale colonia felina. Alcuni animali, dopo aver ingerito il prodotto, in maniera ovviamente del tutto ingenua e inconsapevole, visto che il liquido si era mischiato proprio alle crocchette, sono stati avvelenati.

Le indagini

Una gatta versa in condizioni critiche in una clinica veterinaria di San Benedetto che collabora con l’associazione ’Amico Fedele’. La micia è rimasta semi avvelenata ed ora lotta per sopravvivere, aiutata dai veterinari che sperano di salvarla. I volontari dell’associazione ‘Amico Fedele’ non la vedevano da un paio di giorni e ieri è rispuntata quasi agonizzante. È stata presentata una denuncia al comando sambenedettese dei carabinieri, ovviamente contro ignoti. Nella zona del cimitero rivierasco, però, ci sono delle telecamere che potrebbero aiutare le forze dell’ordine a identificare il responsabile, o i responsabili, di un gesto assolutamente vigliacco e spregevole.