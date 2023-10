Lido Tre Archi, danno fuoco all’appartamento: denunciate 4 persone

FERMO – Nei giorni scorsi, i carabinieri della sezione operativa della Compagnia carabinieri di Fermo, all’esito delle indagini avviate hanno denunciato in concorso per incendio doloso quattro nordafricani pregiudicati, irregolari e senza fissa dimora in Italia. I quattro, tutti di età compresa tra 20 e 24 anni, sarebbero responsabili dell’incendio doloso avvenuto il 9 settembre 2023, alle prime ore del mattino, in località Lido Tre Archi, in via Paleotti, in un’abitazione di proprietà di una donna.

Una volta sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme: l’appartamento in questione, con una superficie approssimativa di 40 metri quadrati, era vuoto e la porta d’ingresso già aperta. Le fiamme avevano causato danni agli arredi e alla cucina, provocando anche la propagazione del fumo in una parte delle scale del condominio. L’appartamento era stato dichiarato inagibile.

Le attività investigative hanno permesso di accertare che i quattro, dopo aver occupato senza titolo l’appartamento, a seguito di una lite scaturita tra loro, avevano ammassato alcune suppellettili all’interno del vano cucina cui appiccavano fuoco a mezzo di sostanza infiammabile. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo sottolinea l’impegno costante nel garantire la tutela dei diritti e della sicurezza della comunità, reprimendo ogni forma di illegalità. In tal senso si invitano i cittadini stessi a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire alla prevenzione e al contrasto dei reati.