Lettera dal Papa per l’ascolano monsignor Coccia: «Auguri per i tuoi 50 anni di sacerdozio»

ASCOLI – Una festa per tutta la città, quella andata in scena ieri nel quartiere ascolano di Monticelli, nella parrocchia dei Santi Simone e Giuda. Monsignor Piero Coccia, infatti, è stato celebrato da tutta la sua comunità, quella che lui stesso aveva contribuito a costruire alla fine degli anni Settanta, quando ancora il quartiere era tutt’altro che sviluppato. Arcivescovo emerito di Pesaro, monsignor Coccia ha deciso di festeggiare il cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale proprio nella parrocchia che guidò dal 1978 al 1992, prima di passare al Santissimo Crocifisso di Porta Romana.

La celebrazione

Don Piero, come continuano a chiamarlo tutti, ha presieduto la Messa delle 11, davanti a tantissimi giovani del quartiere, ma anche a tutti quei parrocchiani che, in passato, avevano condiviso con lui dei bellissimi momenti e che si sono commossi nel poterlo riabbracciare dopo tanti anni. Insieme a don Piero, sull’altare, anche l’attuale parroco dei Santi Simone e Giuda, don Giampiero Cinelli. «Non volevo celebrare questo anniversario in forma così solenne – ha commentato don Piero -. Però mi sono ritrovato protagonista di questa festa e ringrazio davvero tutti. Ricordo il rapporto meraviglioso che si era creato con questa comunità. Porto dentro di me ogni singolo momento: ogni Comunione, ogni cresima e, purtroppo, anche ogni funerale. Ho conosciuto persone splendide, con le quali abbiamo svolto incontri memorabili. Ricordo anche i primi tempi della festa di Monticelli, che veniva organizzata per tirar su qualche soldo, così come le lotterie e la sagra. Ci sono stati anche momenti difficili – ha concluso don Piero -, ma siamo riusciti sempre a superarli nel migliore dei modi».

La lettera

Tra i momenti più toccanti della mattinata, la lettura da parte di don Giampiero del messaggio arrivato per monsignor Coccia direttamente da papa Francesco. Poche parole, attraverso le quali il Santo Padre ha invitato tutti a pregare proprio per don Piero. Infine, è stata donata a monsignor Coccia una targa per il cinquantesimo anno di sacerdozio da parte di tutta la comunità di Monticelli. Presente alla cerimonia anche il sindaco Marco Fioravanti. Quest’ultimo ha omaggiato l’arcivescovo emerito di Pesaro con una pergamena, ringraziandolo per il lavoro svolto, in quegli anni, per il bene del quartiere.