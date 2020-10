Legnini in visita nelle Marche: raggiunta l’intesa sull’ordinanza per i professionisti

Il Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini ha visitato tra ieri e venerdì tre comuni dell’entroterra marchigiano colpito dal sisma per verificare lo stato della ricostruzione e partecipando anche a Macerata ad una riunione organizzata dal Prefetto Flavio Ferdani per l’attuazione del protocollo di legalità sui cantieri.

Dal capoluogo il Commissario Straordinario ha anche presieduto i lavori in video conferenza della cabina di coordinamento con i governatori delle quattro regioni colpite dal sisma e i rappresentanti dei comuni. I protagonisti hanno raggiunto un’intesa unanime sull’ordinanza che disciplina nuovi compensi per i professionisti incaricati dei progetti di ricostruzione, stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus al 110% per coprire le spese eccedenti il contributo pubblico e agevola la presentazione delle domande di riparazione dei danni lievi entro il termine del 30 novembre; l’ordinanza sarà firmata e pubblicata nella giornata di oggi.

La visita del Commissario Legnini a Sarnano

Venerdì il Commissario Legnini ha visitato il comune di Sarnano riscontrando «il forte impegno dell’amministrazione per la ricostruzione che pone Sarnano al di sopra della media dei comuni del cratere quanto a pratiche definite e cantieri in fase di lavorazione». Con il sindaco Luca Piergentili e i tecnici del comune Legnini ha visitato la frazione di Piobbico, interessata da una vasta frana, il cui studio deve essere approfondito per escludere o confermare l’ipotesi di una delocalizzazione.

Ieri infine il Commissario ha visitato i comuni di Offida, anch’esso interessato da importanti fenomeni di dissesto e di Rotella dove ha avuto la possibilità di incontrare i sindaci Luigi Massa e Domenico Gentili, insieme ai i tecnici dei due municipi. A Rotella, il Commissario, accompagnato dal Direttore dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione Marche Cesare Spuri, ha avuto un lungo incontro con altri sindaci di comuni limitrofi (Montedinove, Palmiano, Cossignano, Montalto delle Marche), e con il Presidente della Provincia di Ascoli e sindaco di Montegallo Sergio Fabiani. Al termine della visita il Commissario ha anche incontrato un gruppo di cittadini e tecnici per rispondere alle loro domande e chiarire e illustrate i contenuti delle ultime importanti ordinanze emanate.