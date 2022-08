Lavori al ponte di San Filippo e disagi al traffico: cambia la viabilità per le partite interne dell’Ascoli

ASCOLI – I lavori che si stanno svolgendo sul ponte di San Filippo, ad Ascoli, stanno causando parecchi disagi per quanto riguarda il traffico, considerando il fatto che quella è una via cruciale che collega il popoloso quartiere di Monticelli al centro cittadino. Nella circonvallazione, infatti, è considerevolmente aumentata la quantità del traffico, trattandosi dell’unica strada alternativa che gli automobilisti possono percorrere da quando è stato chiuso il ponte. E il peggio ci sarà quando riapriranno le scuole e in occasione delle partite casalinghe dell’Ascoli.

La soluzione

In merito alla seconda eventualità, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare delle misure per contenere il traffico proprio quando i bianconeri giocheranno in casa, allo stadio Del Duca. «L’obiettivo è evitare inutili disagi per i cittadini che, per vari motivi, necessitano di transitare in auto, poco prima e poco dopo le partite, da via delle Primule, nel quartiere di Monticelli, e dalle arterie che comunque si innestano sulla circonvallazione, con direzione stadio – si legge nella nota del Comune -. Infatti, mentre prima degli interventi sul ponte era possibile per i veicoli provenienti da Monticelli proseguire dopo la rotatoria meglio conosciuta come ‘ex Mc Donald’s’, da ora, sempre limitatamente ai match calcistici e solo per l’arco di tempo, di volta in volta, stabilito dalla competente Questura di Ascoli, non sarà più possibile». L’obiettivo è limitare un ‘ingolfamento’ di autovetture lungo l’asse est-ovest che attraversa tutto il quartiere di Monticelli. Ecco perché, in accordo con la prefettura, valutata la necessità di garantire solo ai residenti, a coloro che devono recarsi all’ospedale e ai pullman dei tifosi ospiti, l’attraversamento dell’asse stradale di Monticelli in direzione stadio, è stato deciso di anticipare in caso di necessità il punto d’interdizione, solitamente previsto all’altezza della suddetta rotatoria ‘ex Mc Donald’s’, presso le rotatorie ubicate più ad est in via delle Primule e in via dei Girasoli, in base alla durata prevista della chiusura di via Circonvallazione Nord.