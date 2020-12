Ascoli.- Torna stasera il campionato di serie B con l’Ascoli impegnato ad Empoli. Dopo l’esordio vincente contro la Spal, il nuovo tecnico Andrea Sottil deve confermare quanto di buono visto nella gara di domenica scorsa al Del Duca. E ci riferiamo soprattutto ad un assetto tattico più adeguato ad una squadra penultima in classifica nel torneo cadetto, che ha l’obbligo di fare punti piuttosto che di giocare in maniera brillante o divertente.

Una formazione compatta, attenta e corta sul campo, unite ad una grinta e volontà superiori a quelle delle avversarie, sono le uniche armi che ha l’Ascoli per uscire dal baratro.

Poi c’è sempre un tal Sabiri che ha dimostrato due volte di poter fare la differenza. A Vicenza segnò il primo gol straordinario su punizione, a 30 metri dalla porta : ma non fu sufficiente neppure per pareggiare la partita, a causa degli errori difensivi. Contro la Spal un altro capolavoro, si può dire da fuoriclasse che invece è stato fondamentale per vincere il match ( con la seconda rete nel finale). E chiaro che contro l’Empoli seconda in graduatoria a 30 punti, sarà molto difficile riuscire a fare il risultato.

Ma Sottil ci crede : «La squadra toscana è una corazzata, ma noi ce la possiamo giocare. Dobbiamo mantenere la nostra identità di gioco ed essere più aggressivi, migliorando nei sincronismi e nell’atteggiamento mentale.”

L’Empoli guidato da Alessio Dionisi non ha mai perso in casa in questo campionato, ed ha il secondo miglior attacco della B con 26 reti realizzate in 15 gare. L’Ascoli invece non ha mai vinto fuori dallo stadio Del Duca. Nei 19 precedenti al Castellani, le vittorie empolesi sono state 14, 2 i pareggi e solo 3 le vittorie ascolane. L’incontro di stasera alle 18 sarà arbitrato da Giacomo Camplone, di Pescara.