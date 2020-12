Per i bianconeri decima sconfitta in campionato su 14 gare disputate. L'allenatore, arrivato appena un mese fa, non riesce a invertire la rotta del Picchio, e viene licenziato dal patron Pulcinelli

Ascoli.- Decima sconfitta in campionato per l’Ascoli, maturata ieri sera (22 dicembre) a Monza. E per l’allenatore Delio Rossi, arrivato appena un mese fa alla guida della formazione bianconera, è già tempo di fare le valigie. La società di Corso Vittorio, retta da Massimo Pulcinelli, ha infatti deciso stanotte di esonerarlo insieme al suo staff tecnico.

Sul campo la squadra aveva perso anche a Monza per 2-0 non dando mai l’impressione di poter giocare alla pari con i lombardi. Un gol per tempo, e i padroni di casa allenati da Brocchi hanno regolato facilmente gli avversari marchigiani, sprofondati ora in una crisi di risultati senza fine.

Mentre però a Vicenza, la formazione di Rossi aveva offerto una buona prova, nel confronto con la forte compagine monzese – costruita per puntare alla promozione in serie A – i bianconeri sono tornati al solito atteggiamento quasi rinunciatario, con poche idee e rare occasioni per poter essere incisivi.

Il Monza è passato in vantaggio al 34′ con un gol del terzino brasiliano Carlos Augusto, servito in area da Boateng. Tre minuti dopo altra palla-gol per i lombardi, fallita però da Barillà che ha calciato contro il portiere ascolano Leali.

Nel secondo tempo il greco Donis per l’Ascoli prova a colpire al volo dal limite dell’area, ma il portiere del Monza Di Gregorio para agevolmente. Nonostante i cambi sia di uomini che di assetto tattico, i bianconeri di Rossi però non riescono a riequilibrare l’incontro.

Al 63′ anzi i brianzoli hanno la chance del raddoppio, con Barillà che sfiora il palo su cross teso di Mota. Baijc e Saric tentano poi all’80’ di agguantare il pareggio per il Picchio, ma non hanno fortuna.

All’87’ infine, come accaduto a Vicenza è un altro ex come Frattesi a siglare il 2-0 definitivo per la formazione di casa. Dopo l’ennesima debacle – la decima su 14 partite di campionato – l’Ascoli resta a 6 punti in classifica, in fondo alla graduatoria della serie B, evidenziando tutti i limiti tecnici e dei singoli che si conoscevano, e non potevano essere superati solo da Delio Rossi.

I tifosi infuriati per la nuova e deludente prestazione dei propri beniamini, se la prendono sul web e non solo, sia contro la squadra che contro la società. Tutti nell’ambiente sportivo ascolano si augurano che con il mercato di gennaio arrivino degli indispensabili rinforzi.

Ma la società evidentemente, pensa di risolvere tutto licenziando un esperto allenatore come Rossi, al quale non è stato dato neppure il tempo di impostare una formazione tipo sulla base del materiale che aveva, provando così a rilanciare il campionato di un gruppo troppo variegato e assemblato male ad inizio torneo, con molti giocatori non all’altezza di una sfida dura come quella della serie B.

Per l’Ascoli dunque già due tecnici esonerati e un futuro prossimo che sembra molto preoccupante, sul piano sportivo ma anche in rapporto al clima negativo che si è creato nell’ambiente calcistico locale. Chi sceglierà Pulcinelli per la terza fase del torneo ?