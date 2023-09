L’Ascoli Calcio festeggia 125 anni di storia: domenica la festa allo stadio Del Duca

ASCOLI – Una lunga e intensa giornata di festa per tutta la città. E’ quanto andrà in scena domenica allo stadio Del Duca, ad Ascoli, per celebrare nel migliore dei modi una ricorrenza speciale, ovvero i primi 125 anni di storia dell’Ascoli Calcio, la società fondata nel 1898. La manifestazione, promossa dagli Ultras e dai vari gruppi organizzati bianconeri, è stata presentata questa sera (venerdì) in Comune alla presenza del sindaco Marco Fioravanti, di alcuni rappresentanti della tifoseria del Picchio e dell’ospite d’onore, ovvero la ‘vecchia gloria’ Walter Junior Casagrande, campione brasiliano che ad Ascoli ha segnato tanti gol in Serie A.

Il programma

‘Il passato e il presente si incontrano di nuovo’, questo il titolo scelto per la festa di domenica. Tanti i momenti che ruoteranno attorno alla storia del club di corso Vittorio Emanuele e tante le glorie del passato che riabbracceranno la città ed i tifosi ascolani. Hanno già confermato la loro presenza per festeggiare il Picchio, oltre appunto a Walter Junior Casagrande, anche Enrico Maria Amore, Alessio Frati, Stefano Mobili, Antonio Aloisi, Peppe Incocciati, Fabio Brini, Andrea Mengoni, Claudio Maretti, Gianni Roccotelli, Gaetano Jimmy Fontana, Gigi Giorgi e tanti altri. Il programma si aprirà alle 15 con il torneo per i bambini ‘Sport4Restart’, al termine del quale seguirà la presentazione delle varie formazioni del settore giovanile. Quindi alle 18.30 momento amarcord con le vecchie glorie, incluso Walter Casagrande. E alle 20.30 ci sarà la presentazione della prima squadra, allenata da William Viali, che quest’anno cercherà di togliersi belle soddisfazioni in Serie B.

L’obiettivo

«Quella di domenica sarà una giornata meravigliosa – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. Per tanti tifosi sarà la giusta occasione per rivedere alcuni calciatori che hanno contribuito, con le loro gesta, a scrivere la gloriosa storia dell’Ascoli Calcio. Ovviamente i vari momenti saranno ad ingresso libero e siamo sicuri che ci saranno davvero tante persone che cercheranno di rendere omaggio alla società bianconera per questi straordinari 125 anni». «Sono felicissimo di essere tornato ad Ascoli, una città che porto nel cuore – ha proseguito Walter Junior Casagrande, presente anche lui alla conferenza stampa in Comune -. Ringrazio tutti i tifosi bianconeri per l’affetto che mi dimostrano ogni volta».