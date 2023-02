L’ascolano Dardust con Lazza sul podio a Sanremo

ASCOLI PICENO- Ha sfiorato la vittoria della 73° edizione del Festival di Sanremo uno dei brani in gara prodotti dall’ascolano Dario Faini in arte Dardust. La canzone dal titolo “Cenere” portata sul palco dell’Ariston dal rapper Lazza si è piazzata al secondo posto dietro al vincitore Marco Mengoni e davanti al terzo classificato Mr Rain.

Un brano moderno e radiofonico dove è facilmente riconoscibile il tocco del producer ascolano Dardust, ha conquistato fin dalla prima serata del Festival sala stampa e pubblico da casa per il suo testo e le sue sonorità, contendendosi subito le prime posizioni e superando a sorpresa anche uno dei superfavoriti alla vittoria, come Ultimo.

L’altra big in gara con un pezzo firmato da Faini è stata Ariete con “Mare di guai” che si è piazzata al 14°posto. Dario Faini anche quest’anno per l’esordio sanremese di due giovanissimi artisti ha voluto mettere la sua firma. È dal 2012 che il musicista e produttore ascolano fa presenza fissa tra gli autori dei brani in gara. Ricordiamo lo scorso anno con i brani di Emma “Ogni volta è così”, Matteo Romano “Virale” e Noemi “Ti amo, non lo dire” in collaborazione con Mahmood. E proprio Mahmood nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con ” Soldi” prodotto dallo stesso Dardust.

Oltre 70 dischi di platino come autore e produttore è oggi uno degli artisti più ricercati ed apprezzati del panorama musicale italiano ed internazionale. La prima tappa del tour sarà il 4 marzo nella sua città natale, Ascoli Piceno nella splendida cornice del Teatro Ventidio Basso.