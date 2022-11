L’ascolano Andrea Di Luigi debutta al cinema: sarà protagonista del nuovo film di Ozpetek

ASCOLI – La città di Ascoli continua a ‘produrre’ talenti. Stavolta tocca ad Andrea Di Luigi, attore ascolano 27enne che è pronto a debuttare sul grande schermo da protagonista. E lo farà in ‘Nuovo Olimpo’, la 14esima opera firmata dal regista Ferzan Ozpetek.

La pellicola

Le riprese sono iniziate da pochi giorni e il film racconta una storia d’amore tutta maschile e ambientata alla fine degli anni Settanta. I due protagonisti, appunto, sono giovani e belli, si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent’anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora. Questa, in sintesi, la trama della pellicola, che appunto vedrà protagonista l’ascolano Andrea Di Luigi. Nel cast figurano anche Damiano Gavino, Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo e Giancarlo Commare. Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, ‘Nuovo Olimpo’ è una produzione ‘R&C’ con Faros Film e verrà trasmesso nei primi mesi del 2023. Ozpetek è molto amato per i suoi film carichi di emotività e di personaggi dal grande appeal. E’ ancora fresco il ricordo di ‘La dea fortuna’, ma il regista non ha nessuna intenzione di prendersi una pausa e, infatti, ha già avviato le riprese di ‘Nuovo Olimpo’. Un’altra bellissima vetrina, dunque, per tutto il Piceno, proprio grazie alla presenza di Andrea Di Luigi come attore protagonista.