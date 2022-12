GROTTAMMARE – I ladri tornano a far capolino (per usare un eufemismo) nella riviera picena. Ieri, infatti, un appartamento è stato letteralmente svaligiato in un appartamento di Grottammare, in via Cilea. Un furto, quello avvenuto in questo weekend, che ha fatto seguito a quelli che invece si verificarono pochi giorni fa, seppur a San Benedetto del Tronto. Fatto sta, però, che in paese c’è una certa apprensione, tra i residenti, che chiedono maggiori controlli alle forze dell’ordine e un maggior sicurezza.

La ricostruzione

I ladri, in base a una prima ricostruzione, sarebbero entrati in azione in serata, ma i proprietari avrebbero scoperto tutto soltanto nel momento in cui, poco dopo le 21, stavano rientrando a casa. In poche parole, i proprietari dell’appartamento hanno trovato il portone bloccato. Insospettiti, hanno chiamato i carabinieri. Una volta entrati, sia gli inquilini che gli stessi agenti, hanno trovato l’alloggio messo completamente sottosopra. I ladri hanno portato via diversi gioielli in oro e anche denaro contante che hanno trovato dentro alcuni cassetti. Già in passato, la stessa zona era stata presa di mira dai ladri e i carabinieri stanno indagando per cercare di risalire agli autori del furto.