Ladri a Monteprandone: rubati tablet e computer al palazzetto dello sport

Nel comune piceno, in realtà, non è la prima volta che si registrano episodi del genere. I gestori della struttura hanno sporto denuncia

MONTEPRANDONE – Un vergognoso atto vandalico, quello compiuto nelle ultime ore ai danni della società di Monteprandone, nel Piceno, che gestisce il palazzetto dello sport. La struttura, di proprietà comunale, è stata infatti presa di mira dai ladri, che hanno approfittato del ‘ponte’ festivo per danneggiare l’impianto e rubare. Il gestore ha già provveduto a sporgere denuncia alla stazione locale dei carabinieri.

La ricostruzione

Oltre ad aver forzato la porta del palazzetto e ad aver rotto delle bottiglie di vetro, i malviventi hanno anche rubato un tablet e un pc portatile. Non contenti, quando si sono accorti della presenza delle telecamere di videosorveglianza, i vandali ne hanno danneggiata una e tentato di metterne fuori uso un’altra. Purtroppo, per loro, non ci sono riusciti e sono state registrate delle immagini che adesso saranno fondamentali per individuarli. «Sono partite subito le indagini – conferma il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi – e con l’ausilio del sistema di videosorveglianza interno si vedono in maniera nitida e chiara i volti dei responsabili che saranno puniti per i reati commessi. La cosa che fa più male è sapere che, a causa di pochi, molti giovani delle tante società sportive e della vicina scuola, che utilizzano quotidianamente la struttura, hanno subito un disservizio, seppure temporaneo».