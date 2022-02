È morta a due anni e mezzo. Il parroco don Patrizio: «Era una bimba gioiosa, sempre sorridente, e non poteva essere altrimenti a quell’età. Difficile trovare le parole in questo momento»

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lacrime, dolore e incredulità hanno caratterizzato il funerale della piccola Emma Di Carlantonio, la bambina di due anni e mezzo di San Benedetto del Tronto deceduta venerdì scorso a seguito di una leucemia fulminante, dopo essere stata ricoverata all’ospedale Salesi di Ancona. In tanti, oggi pomeriggio, hanno affollato la cattedrale della Madonna della Marina per dare l’ultimo saluto alla piccola.

Peluche e dediche

Il feretro di Emma è stato raccolto in una bara bianca, avvolta dai peluche che la bambina amava tantissimo e dai palloncini bianchi che, al termine della messa, sono stati lanciati verso il cielo. Tanti gli striscioni realizzati dagli amici di famiglia di Sofia e Matteo, i genitori di Emma, ma anche dai tanti sanbenedettesi che hanno voluto partecipare al funerale, dimostrando tutta la loro vicinanza a una giovane coppia che sarà per sempre costretta a convivere con un dolore atroce.

Il ricordo del parroco

Commosso anche il parroco, don Patrizio, che nel corso dell’omelia si è anche commosso nel ricordare Emma. «Era una bimba gioiosa, sempre sorridente, e non poteva essere altrimenti a quell’età – ha spiegato il sacerdote -. È difficile trovare le parole in un momento come questo. Il Signore ha preso Emma tra le sue braccia. Siamo tutti addolorati per una perdita così, ma avremo un angelo custode in cielo che ci sarà sempre vicino».