La giunta ascolana e i sogni per il 2023: «Completare i lavori in corso Trento e Trieste»

ASCOLI – Portare a compimento i lavori per la riqualificazione di corso Trento e Trieste. È sicuramente questo uno tra gli obiettivi principali che l’amministrazione comunale di Ascoli, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, cercherà di raggiungere nel corso del 2023 ormai alle porte. Si tratta, infatti, di un intervento avviato da quasi un anno, che però deve ancora essere completato.

La situazione

In occasione delle festività natalizie, l’assessore comunale alle opere pubbliche Marco Cardinelli ha effettuato un sopralluogo nel cantiere, approfittando anche della bella giornata di sole e del clima tutt’altro che invernale, per fare il punto della situazione sullo svolgimento dei lavori. L’intervento è partito da piazza Santa Maria Intervineas e, step dopo step, si risalirà verso piazza Simonetti. «Questo cantiere è partito diversi mesi fa, con la sistemazione del collettore fognario, il rifacimento delle condutture idriche e del metano, per poi arrivare al passaggio dei sottoservizi, comprensivi di tutto quanto necessario per avere collegamenti a fibra ottica – spiega l’assessore -. Parliamo, quindi, non soltanto di un lavoro di ripavimentazione, bensì di una riqualificazione generale di corso Trento e Trieste. Le peculiarità della nuova via saranno rappresentate innanzitutto dai marciapiedi realizzati in travertino. Inoltre, ci sarà una nuova illuminazione pubblica installata da terra, con dei pali artistici che renderanno il tratto di strada ancora più caratteristico. D’altronde, stiamo parlando di un’arteria determinante per il nostro meraviglioso centro storico».