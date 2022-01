ASCOLI- La donna scomparsa ieri da Grottammare si è presentata questa mattina alla stazione dei carabinieri di San Benedetto. Lo annunciano con gioia i suoi familiari. Marcella Marchionni sembra sia in buone condizioni. Ieri la figlia aveva lanciato un appello su facebook non avendo avuto più notizie della madre dal primo mattino.

La donna, residente a Martinsicuro (Teramo) con l’altro figlio, era andata a trovare un’amica e poi l’aveva salutata, facendo perdere le proprie tracce. Secondo la figlia che ne aveva diffuso la foto sui social, con un post su Facebbok, era in stato confusionale quando si è allontanata da Grottammare, e aveva il telefono spento. Per fortuna non è accaduto nulla di drammatico.

Forse, secondo gli investigatori «un momento di sconforto», per motivi non ancora chiari, l’aveva portata a far perdere le proprie tracce. E nella notte i carabinieri ne avevano individuato i movimenti sulla costa picena, attraverso il sistema di controllo delle targhe delle auto. Stamattina il lieto epilogo della vicenda. Ora i militari stanno cercando di capire quali siano state le cause reali di quanto accaduto.

«Poco fa mia mamma si è recata spontaneamente dai carabinieri – ha scritto la figlia di Marcella su facebook – e sta bene! Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per la condivisione del post e soprattutto coloro che ci hanno segnalato la sua presenza nella giornata di ieri! Grazie infinite a tutti! ».