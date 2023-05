Il gruppo, con il passare dei secoli, è diventato un punto di riferimento sul territorio sia per gli adulti che per i più giovani

CASTIGNANO – Una storia lunga due secoli. La banda musicale ‘Città di Castignano’ si prepara a celebrare il proprio bicentenario, a duecento anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1823. E lo farà in grande stile, con una serie di eventi che andranno in scena dalla prossima settimana fino a dicembre per un complesso bandistico che, nel Piceno, è ormai diventato un punto di riferimento.

La storia

Dalle ricerche storiche, il più antico documento cartaceo rinvenuto è oggi conservato all’archivio parrocchiale di Acquasanta, nel ‘Registro De’ Confratelli e Consorelle della Madonna della Misericordia’, dove è espressamente indicato che nel 1823 per la ‘Festa della Madonna della Misericordia’ fu chiamata a prestare servizio proprio la Banda di Castignano. Sulla base di questo antico documento, però, non si può escludere che la fondazione del gruppo possa essere avvenuta qualche anno prima. La banda, a Castignano, è diventata un punto di riferimento per tutti, anche per molti giovani. Anzi, la presenza di adolescenti e, al tempo stesso, di ultraottantenni all’interno del gruppo rappresenta una risorsa e un valore aggiunto dato dallo scambio di idee, pensieri e insegnamenti. Il Comune di Castignano, fra l’altro, in collaborazione con la Banca del Piceno e la Regione Marche, investe anche nel progetto di avvicinare sempre più giovani alla musica, finanziando il corso di orientamento musicale che rappresenta ad oggi una tradizione. Dopo un percorso di studi di durata triennale, il corso dà la possibilità all’allievo di entrare a far parte del corpo bandistico e partecipare intensamente alle varie attività.

I maestri

Nel corso degli anni, poi, i vari maestri che si sono succeduti hanno dato sempre una loro impronta positiva e l’attuale maestro Giuseppe Boccucci non si è risparmiato come i suoi predecessori, portando la banda ad esibirsi perfino nell’Aula Nervi, in Vaticano, al cospetto di Papa Benedetto XVI. Il primo degli eventi promossi per i duecento anni della Banda di Castignano è in programma il 13 maggio quando, alle 20.45, in piazza Umberto I, ci sarà il convegno di presentazione del bicentenario, mentre alle 21.30 andrà in scena il concerto della ‘U.S. Naval Forces Europe – Allied Forced Band’.