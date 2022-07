“Il mio kanto libero”, le migliori voci sul palco di Folignano. Ecco i nomi dei venti finalisti

FOLIGNANO – Grande spettacolo e tante emozioni nelle due semifinali de ‘Il mio kanto libero’, il concorso canoro giunto ormai alla nona edizione, organizzato da Nerio Masia e Paolo Nazzari, in sinergia con la Uisp. La manifestazione si sta svolgendo nel comune piceno di Folignano, in piazza. Tra lunedì e martedì sono andate in scena, appunto, le due eliminatorie, che hanno decretato i nomi dei cantanti qualificati per la finale, in programma venerdì sera a partire dalle 21. Ad alternarsi sul palco sono stati circa cinquanta partecipanti, suddivisi nelle categorie ‘under 14’ e ‘over 14’. A valutare le varie performance è stata la giuria composta dal cantante Andrea Maria Ottavini, in arte Keys, il giornalista e critico Giancarlo Mei, il chitarrista Maurizio Travaglini, la cantante e pianista Serena Lo Cane e la vocal coach Elita Cistola, referente del progetto ‘Hoop Music’.

L’ultimo atto

Nelle due semifinali, poi, ci sono stati anche due giudici aggiunti, i cantanti Roberto Seghetti e Alessio Rocchetti, che hanno attribuito delle maggiorazioni di punteggio ai tre concorrenti che, in ogni serata, li hanno maggiormente colpiti. Venerdì sera, dunque, ci sarà la finalissima, alla quale prenderanno parte 20 concorrenti nella categoria ‘over 14’ e otto nella categoria ‘under 14’. Tra gli adulti, si sono qualificati Francesca Degnitti, Clarissa Cannellini, Federica Di Girolamo, Chiara Scataglia, Christian Di Addezio, Camilla Palmisano, Andrea Cagossi, Sofia Bevilacqua, Sofia Tatoscevitz, Marika Nespeca, Yaitè Prado, Antonio Gorgoretti, Stefano Baiocchi, Francesca Giordani, Gioia Muccioli, Emili Kasa, Anastasia Manfroni, Genny Marozzi, Ilaria Njeliu e Alessia Toccaceli. Per quanto riguarda gli under, invece, nella sfida tra i concorrenti ‘Baby’ (fino a otto anni) approdano in finale Nicoletta Merlonghi e Noemi Speca. Nella categoria ‘Green (tra i nove e i 14 anni), si sono qualificati Antonella Toro, Janis Scatena, Paolo Celani, Gabriele Pio Sorbo, Rebecca Di Pietro e Veronica Gabrielli. I partecipanti alla nona edizione de ‘Il mio kanto libero’ arrivano da ogni parte delle Marche e dell’Abruzzo, con Folignano che in questa settimana è dunque diventata la capitale della musica. Venerdì sera 8 luglio, quindi, l’atto conclusivo, con la presenza anche di numerosi ospiti. Come avvenuto anche per le eliminatorie, ci saranno gli stand gastronomici, che apriranno già alle 19.