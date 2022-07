Jova Beach Party, Summer Jamboree e Montelago Celtic Festival: eventi super nelle Marche fino al 7 agosto

La prima settimana di agosto è ricca di appuntamenti da non perdere in tutta la regione. Ecco il programma da mettere in agenda

ANCONA- Jova Beach Party, Summer Jamboree e Montelago Celtic Festival. La prima settimana di agosto fa il pieno di grandi eventi in tutta la regione. Per i marchigiani, i turisti e i visitatori c’è solo l’imbarazzo della scelta. A Senigallia è già iniziato il Summer Jamboree, l’attesissimo evento internazionale. Fino al 7 agosto sarà possibile tuffarsi nell’atmosfera dell’America degli anni ’40 e ’50 con concerti, swing e balli a tema che ogni anno richiamano nella spiaggia di velluto appassionati del rock and roll da tutto il mondo, rigorosamente con acconciature e vestiti vintage.

Questa sera, domenica 31 luglio, all’Arena Gigli di Porto Recanti, da non perdere il concerto di Ermal Meta alle ore 21.30. Sempre all’Arena Gigli martedì 2 agosto andrà in scena “Riunione di Famiglia” con Katia Ricciarelli. Insieme alla cantate lirica, che vestirà i panni di attrice, sul palco Pino Quartullo, Claudio Insegno e Nadia Rinaldi, straordinari campioni della risata. A San Benedetto del Tronto il 2 agosto per i bambini c’è “La Spiaggia dei Sogni”, il favoloso show in piazza Matteotti alle ore 21 con magie, musica e balli. Il 3 agosto è in programma il Concerto d’Estate con la partecipazione del violinista e compositore Luca Violini che alle ore 21 si esibirà al Circolo Nautico Sanbenedettese.

Ad Ancona il 4 agosto, per Sconcerti Festival salirà sul palco della Mole Dumbo Gets Mad. Sempre il 4 agosto, per il Sirolo teatro Festival Le Cave Off, la perla del Conero ospiterà al parco della Repubblica alle 21:30, Vincenzo Mollica in “DoRe Ciak Gulp”, mentre il 6 agosto appuntamento con Uccio De Santis in “Stasera con Uccio”. Venerdì spettacolo da non perdere anche a Marotta con “Boom!” di Max Paiella. Il cantante e comico, voce storica di Rai Radio 2, accompagnato dal polistrumentista Flavio Cangialosi, sarà protagonista di un viaggio immaginario tra musica e narrazione dal boom degli anni ’50 ad oggi.

Dal 4 al 6 agosto torna il Montelago Celtic Festival a Serravalle di Chienti (Mc), la manifestazione dedicata alla musica e alla cultura celtica giunta alla 19esima edizione. Ci saranno rievocazioni di battaglie, danze celtiche, giochi, fuochi e naturalmente musica celtica contemporanea. A Filottrano dal 4 al 7 agosto appuntamento con la Contesa dello Stivale, la rievocazione storica del 1466. Il programma della manifestazione prevede corteo in costume, giochi medievali tra contrade, sbandieratori e tamburini, taverne con menù a tema, accampamento, tiro con l’arco, una minicontesa, la Contesa dello Stivale e infine l’incendio del fantoccio appiccato dalla contrada vincitrice.

A Mogliano (MC), al Parco Fluviale Santa Croce, venerdì 5 agosto alle ore 16 imperdibile concerto sul prato dei Marlene Kunz per Risorgimarche. Venerdì 5 e sabato 6 agosto doppia data per l’attesissimo Jova Beach Party a Lido di Fermo. Tutto pronto per il mega concerto di Jovanotti che a partire dalle 15 inonderà di musica, energia e divertimento le migliaia di persone che popoleranno la spiaggia fermana per godersi una festa pazzesca.

A Numana numerose le iniziative pensate per la prima settimana di agosto. Tra queste, venerdì 5 in Piazza Santuario alle 21:30, Performart: spettacolo di arti performative tra circo contemporaneo, giocoleria, teatro di strada, clownerie. Sabato 6 agosto alle 21:30 in P.zza Miramare a Marcelli per la rassegna Smile Numana, risate a crepapelle con Marta e Gianluca in “Strapazzami di coccole”; domenica 7 agosto alle 21:30 in Piazza Santuario a Numana “Le più belle canzoni italiane” con Veronica Key.

A Civitanova dal 5 al 7 agosto al via la seconda edizione di Tabula Rasa Visual Arts Festival, il festival delle arti visive che si terrà a Lido Cluana. Una tre giorni per divulgare le arti visive a partire da arte urbana, architettura, grafica, fotografia e illustrazione. Sabato 6 agosto preparate maschere e costumi di carnevale perché a Falconara c’è il Summer Carnival, la festa più divertente della spiaggia che vedrà gli stabilimenti balneari in gara.