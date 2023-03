Ascoli, la Johnson dona attrezzi sportivi al carcere di Marino del Tronto

ASCOLI PICENO – Continuano le donazioni da parte della multinazionale Johnson Health Tech.

Con l’intermediazione dell’amministrazione comunale la nota azienda ha donato degli attrezzi sportivi al personale della Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Marino del Tronto.

L’iniziativa

Si tratta della quinta donazione da parte della nota azienda. Anche questa volta a coordinare il tutto il consigliere comunale Mauro Agostini, unitamente ad una rappresentativa dell’azienda donatrice composta da Pino Di Eugenio (amministratore aziendale) e Daniele Zerbini (dirigente aziendale). Insieme hanno fatto sì che si concretizzasse un importante donazione di attrezzature sportive per il personale di Polizia Penitenziaria allo scopo di innalzare il livello di benessere tra il personale operante nonché un significativo gesto di riconoscenza per le donne e uomini della Polizia Penitenziaria che quotidianamente sono impegnati per fronteggiare situazioni critiche nell’ambito carcerario, garantendo il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nei luoghi di detenzione.

«Ringraziamo la Johnson Healt Tech Italia Spa che ha visto Pino Di Eugenio e Daniele Zerbini ancora in prima fila per una donazione di ben 5 macchinari professionali per il benessere psicofisico del personale di polizia penitenziaria, e senza risparmiarsi nelle mie continue sollecitazioni – afferma Mauro Agostini – Auspico nella realizzazione di uno spazio palestra più confortevole di quello attuale che il referente sindacale Angelo De Fenza ha in animo di realizzare con le dovute prescrizioni del Provveditorato distrettuale».

La consegna

Presenti durante la cerimonia di consegna dell’ attrezzatura, il Direttore della Casa Circondariale di Ascoli Piceno Daniela Valentini, il Comandante di reparto Commissario, Pio Mancini, Angelo de Fenza della Segreteria Regionale USPP Marche, Pino Di Eugenio Amministratore aziendale, il dirigente Daniele Zerbini nonché l’onorevole Giorgia Latini (Deputato e vice Presidente Commissione cultura), la Consigliera Regionale Monica Acciarri e l’assessore allo sport, Nico Stallone.

A conclusione di tale attività è stata ribadita l’opportunità di ottenere le diverse autorizzazioni al Provveditorato distrettuale per la realizzazione di una palestra per tutti gli agenti.

Le altre donazioni

Nel corso di questi anni la Johnson Health Tech ha compiuto diverse donazioni a favore delle numerose associazioni presenti nel territorio piceno.

Nel 2020 sono state donate attrezzature all’Uici – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo, consegnate al centro Officina dei Sensi e a Fermo.

Successivamente la stessa iniziativa è stata rivolta alla sezione Polizia stradale di Ascoli e per la Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Marino del Tronto.