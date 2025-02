Iscrizioni ad Ascoli e Fermo: salgono i licei, calano gli istituti professionali

ASCOLI – In crescita il liceo classico, in calo gli istituti professionali. È quanto mostrano i dati relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026 nel Piceno e nel Fermano. Numeri forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale che però, la precisazione è d’obbligo, non includono ancora le adesioni cartacee, non ancora pervenute, ma solo quelle effettuate in via telematica dalle famiglie degli studenti.

In aumento

Le informazioni fornite dall’Usr, comunque, sommano le iscrizioni relative alle due province, Ascoli e Fermo. Il liceo classico risulta l’istituto con il maggior aumento di studenti, in vista del prossimo anno scolastico. Rispetto all’anno precedente, infatti, figurano iscritti dodici ragazzi in più, 200 anziché 188: dunque si registra una crescita del +6,4%. In crescita, sempre considerando le due province ascolana e fermana, pure i dati riferiti al liceo scientifico-sportivo, dove si è passati da 153 a 159 iscrizioni (aumento del 3,9%). Saldo positivo anche al liceo scientifico, con il passaggio dai 459 iscritti dell’anno scorso ai 467 del prossimo anno (+1,7%).

In diminuzione

In calo, invece, le iscrizioni per gli altri istituti. Restando al liceo scientifico, ad esempio, per le scienze applicate c’è una diminuzione del 6,8% (tra Ascoli e Fermo si passa dai 190 iscritti dell’anno scorso ai 177 di quest’anno). Il flop più significativo è quello degli istituti professionali, con un calo del 15%, passando da 571 a 484 studenti. Stessa percentuale per il liceo delle scienze umane, dove si passa da 302 iscritti a 256. Leggera diminuzione, pari all’1,3%, per gli istituti tecnici, mentre sono pressoché simili a quelli dello scorso anno i numeri del liceo artistico. Qui, infatti, la diminuzione è impercettibile, dello 0,6%, visto che risulta iscritto soltanto uno studente in meno rispetto allo scorso anno.