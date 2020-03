Io resto a casa, la Polizia locale controlla il questore di Ascoli: tutto in regola

ASCOLI PICENO – Nella provincia di Ascoli Piceno il dispositivo operativo predisposto dalla questura sull’osservanza delle misure finalizzate a impedire la diffusione del coronavirus è talmente stringente che ci incappano anche coloro che lo hanno progettato.

Tutte le forze dell’ordine sono in campo per far sì che le persone rimangano a casa ed escano solo per motivi di necessità, di lavoro o di salute. Ad Ascoli Piceno è stato predisposto anche un natante delle Fiamme Gialle che controlla tutta la costa.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, una pattuglia della Polizia locale ha fermato un uomo in biciletta in piazza Arringo che indossava cappellino e la mascherina. Il ciclista ha subito mostrato i suoi documenti e dichiarato i motivi del suo spostamento e la Polizia locale ha verificato che tutte era in regola. L’uomo infatti era appena uscito dal suo ufficio, distante poche centinaia di metri dal posto di controllo, per rientrare a casa.

L’uomo in bicicletta era il nuovo questore Paolo Maria Pomponio, insediatosi a fine febbraio. Prima di andar via il questore si è complimentato con la pattuglia mettendo in risalto l’impegno che tutte le donne e gli uomini in divisa stanno mettendo in campo ormai da giorni per stare di fianco dei cittadini in questo complesso e inedito scenario.