Investito da un’auto mentre porta a spasso il cane: grave un 53enne ascolano

ASCOLI – Un doppio incidente, nelle ultime ore, si è verificato nel Piceno. Ad Ascoli, lungo l’asse attrezzato, in zona Campolungo, un uomo è stato investito da un’auto mentre stava portando a spasso il suo cane. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 23. Si tratta di un 53enne, che è stato travolto da una macchina ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale Mazzoni, a causa dei gravi traumi riportati.

La ricostruzione

In base a una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, pare che il conducente del mezzo non si fosse accorto della presenza dell’uomo, forse a causa del buio che caratterizza la zona, centrandolo in pieno. Il personale del 118 è intervenuto prontamente per portare al 53enne le prime cure del caso. Ma, visti i traumi riportati, è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. L’uomo, al momento, non sarebbe in gravi condizioni e non rischia la vita.

L’altro investimento

Un secondo incidente, invece, è avvenuto nel borgo di Castignano. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, un 56enne è stato investito dalla sua stessa auto. L’uomo avrebbe riportato un trauma alla gamba. A quanto pare, la vettura era parcheggiata lungo una discesa e si sarebbe sfrenata, improvvisamente, finendogli addosso. Probabilmente il 56enne stava cercando di fermare il mezzo, venendo investito. Sul posto è giunta la Potes di Offida, con un’ambulanza, trasportando anche in questo caso il malcapitato in ospedale.