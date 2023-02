Investita da un’auto lungo la Salaria: tragedia sfiorata a Pagliare, grave una 45enne

ASCOLI – Tragedia sfiorata, ieri sera (mercoledì 8), nella frazione di Pagliare del Tronto, nel comune piceno di Spinetoli. Una donna, infatti, è stata investita da un’auto lungo la strada ‘Salaria’, a ridosso della casa cantoniera. Si tratta di una 45enne, residente in paese, che è stata sbalzata per diversi metri di distanza dal punto d’impatto.

La ricostruzione

Le condizioni della ferita sono apparse subito preoccupanti ai primi soccorritori del 118 della Potes di Offida, tanto che è stata allertata l’eliambulanza. La donna, comunque, non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sono parecchio gravi. Icaro è atterrato al campo sportivo di Colli del Tronto, di recente autorizzato come piazzola per l’elisoccorso dopo una battaglia condotta in prima persona dal sindaco Cardilli. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Benedetto del Tronto, i quali stanno anche indagando sull’accaduto. Alla guida dell’auto c’era un 29enne sambenedettese, sottoposto come di prassi all’alcoltest. Non è ancora chiaro, comunque, se la donna è inciampata, per poi essere investita dal mezzo in transito lungo la strada, oppure se è stata centrata in pieno dall’auto stessa. Le sue condizioni, appunto, sono gravi e in paese c’è parecchia preoccupazione, visto che la 45enne è molto conosciuta essendo una storica commerciante.