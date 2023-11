Investe un ciclista e fugge, denunciato un 27enne cinese a Montegranaro

FERMO – Nei giorni scorsi, i militari del Provinciale di Fermo hanno svolto una serie di servizi preventivi, in particolare per quanto riguarda il contrasto alle condotte illecite alla guida. L’Arma dei Carabinieri continua a dimostrare la sua presenza costante e il suo impegno nella prevenzione e repressione dei reati legati alla sicurezza stradale. Le recenti attività svolte dalle varie Stazioni dei Carabinieri in diverse località della provincia di Fermo dimostrano l’efficacia dei controlli disposti.

A Fermo, i militari della Sezione Radiomobile, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, per il reato di rifiuto di accertamento per l’uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche, un giovane di Ripatransone classe 1995, coinvolto in un incidente stradale autonomo, verificatosi nel pomeriggio del 14 ottobre a Petritoli, mentre era alla guida dell’autovettura di sua proprietà. Lo stesso, accompagnato presso l’Ospedale di Fermo per le cure del caso, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti biologici finalizzati a verificare l’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Situazione analoga si è verificata per un giovane di Guidonia, classe 1987, coinvolto in un incidente stradale avvenuto la mattina del 18 ottobre a Campofilone, lo stesso ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti.

Sempre a Fermo, i militari della Radiomobile hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, un cittadino albanese classe 1992 che, durante la nottata, è stato fermato in un posto di controllo risultando positivo ad entrambe le prove con l’etilometro, con valori ben oltre il limite legale. in Monte Urano, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno deferito per il reato di rifiuto di accertamento per l’uso di sostanze alcoliche un cittadino rumeno classe 1998 che, durante la notte, è stato controllato mentre era alla guida di un’auto di sua proprietà e, avendo manifestato sintomi di ebbrezza da abuso di bevande alcoliche, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici. La patente di guida gli è stata ritirata.

A Montegiorgio, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente stradale, un giovane albanese, classe 1994. Alle 03.30 circa, lungo la SS 210 Faleriense, è stato sorpreso in stato di alterazione alcolica dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale senza feriti, mentre era alla guida dell’autovettura di sua proprietà. Il documento di guida gli è stato ritirato. A Montegranaro, i militari della locale Stazione, al termine degli accertamenti condotti, hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria, per i reati di lesioni personali, fuga da incidente stradale con danni a persone e omissione di soccorso, un cittadino cinese classe 1996, pregiudicato, identificato come il conducente dell’autovettura coinvolta nella fuga, dopo un incidente stradale con investimento di un ciclista, avvenuto nella tarda serata del 9 ottobre a Sant’Elpidio a Mare.

A Monte San Pietrangeli, al termine degli accertamenti, i militari della locale Stazione dei Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un cittadino campano classe 1971, pregiudicato, resosi responsabile del reato di falsità materiale, in quanto ha consegnato una patente di guida di nazionalità italiana risultata contraffatta. A Porto San Giorgio, i militari della locale Stazione hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria, per il reato di rifiuto di accertamento per l’uso di sostanze alcoliche, un cittadino marocchino classe 1960, il quale, durante la notte, è stato controllato in via P. Nenni a Lido Tre Archi di Fermo alla guida della propria autovettura. Lo stesso, manifestando i sintomi dell’ebbrezza da abuso di bevande alcoliche e rifiutandosi di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, ha subito altresì il sequestro amministrativo del mezzo – affidato in custodia a una ditta autorizzata, ed il ritiro della patente di guida.

L’Arma dei Carabinieri conferma il suo impegno costante nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme stradali, e continuerà ad operare per assicurare la tutela e il benessere della comunità.