Intonaco pericolante e muffa nella mensa: è polemica sulla chiusura della scuola a Pagliare

SPINETOLI – E’ polemica, nella frazione di Pagliare del Tronto, nel comune piceno di Spinetoli, per la chiusura della scuola dell’infanzia di San Pio X. La decisione è stata presa dal Comune, guidato dal sindaco Alessandro Luciani, dopo l’esposto presentato da alcuni genitori alla magistratura e la disposizione data dalla procura.

Le criticità

Alla base delle proteste ci sono alcune situazioni relative a una presunta scarsa sicurezza che sono state evidenziate dalle stesse mamme e dai papà dei bambini. A cominciare, ad esempio, dalla muffa e dalla ruggine che sarebbero stati avvistati all’interno della mensa, nonché dall’intonaco che sarebbe pericolante. Inoltre, sembra anche ci sia dell’amianto nelle canne fumarie. Insomma, tutta una serie di criticità che hanno portato i genitori a chiedere lumi alla magistratura e la procura a disporre la chiusura della scuola. Inoltre, secondo gli stessi genitori, la via di fuga sarebbe bloccata da una rete metallizzata ben chiusa con il filo di ferro. Ora toccherà al Comune di Spinetoli trovare delle soluzioni al problema, per fare in modo che la scuola possa essere messa in sicurezza e che i ragazzi possano tornare in classe. Questa sera è previsto un incontro tra lo stesso sindaco Alessandro Luciani e una delegazione di genitori per fare il punto della situazione e placare le polemiche.