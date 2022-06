Un intervento atteso da due anni: al via domani, ad Ascoli, i lavori in corso Trento e Trieste

ASCOLI – Un intervento atteso da tanto, forse troppo tempo. Ma che finalmente partirà. Si tratta dei lavori in corso Trento e Trieste, nel centro storico di Ascoli, che prenderanno ufficialmente il via nella giornata di domani, giovedì 16 giugno. Ad annunciarlo è direttamente il sindaco Marco Fioravanti, spiegando che ci saranno anche alcune variazioni al traffico, con comprensibili disagi per la cittadinanza. Si tratta, però, di un cantiere fondamentale per il centro cittadino, con la via che verrà completamente riqualificato. Occorrerà parecchio tempo, però, per concludere i lavori e il primo cittadino chiede agli ascolani un po’ di pazienza.

Il sindaco

«Stiamo parlando di un intervento ambizioso e atteso da tanti anni, che porterà inevitabili disagi ad attività commerciali, residenti e cittadinanza tutta – conferma appunto Fioravanti -. Cercheremo di ridurre al minimo i problemi per la popolazione, ma chiedo a tutti un po’ di pazienza durante lo svolgimento di questi lavori. Vi terrò costantemente aggiornati sulle operazioni in corso, ma è evidente che ci saranno delle modifiche alla viabilità e alle corse dei pullman, già dalla giornata di giovedì». A distanza di pochi giorni, quindi, dalle polemiche che erano state sollevate da parte della minoranza in consiglio comunale, visto che tali lavori erano stati annunciati già da due anni ma non erano mai partiti, finalmente si comincerà a operare in maniera concreta.

L’altro fronte

Intanto, è partito un altro intervento altrettanto richiesto a gran voce dai cittadini. Si tratta dell’allestimento della ‘casa dell’acqua’ anche nel quartiere di Borgo Solestà. La struttura consentirà a tutti di prelevare acqua potabile, sia naturale che frizzante, a un prezzo minimo e sicuramente conveniente rispetto ai costi delle bottiglie vendute all’interno dei supermercati e delle attività commerciali cittadine. Altre due case dell’acqua, da qualche anno, sono già operative nei quartieri di Piazza Immacolata e Monticelli.