Insieme in Passerella, pioggia di premi al concorso per famiglie ideato da Antonella Paolini

COLONNELLA – Un pomeriggio di divertimento e allegria. Grande successo, domenica scorsa, per la prima selezione di ‘Insieme in Passerella’, il concorso ideato dalla sambenedettese Antonella Paolini. All’osteria ‘Cento Lire’ di Colonnella (Te), infatti, sono state assegnate le prime fasce dell’anno con i partecipanti arrivati da ogni parte del centro Italia. Tra questi, ovviamente, anche molte persone del Piceno e del teramano.

I vincitori

Nella categoria ‘Baby’ ha vinto Viola Perlini, mentre Chanel Palmisio si è piazzata al secondo posto. Nella categoria ‘Fashion’, primo posto per la sambenedettese Federica Oddi e per la martinsicurese Aurora Marinelli. Secondo posto per Marco Piecoro, che ha vinto la fascia cinema assegnata dall’Aifas, e terza Angelica Martinez. Nella categoria ‘Argento’, primo classificato Andrea D’Isidoro e secondo l’ascolano Matteo Cicconi. Nella categoria ‘Oro’, poi, successo per Loredana Coletti, secondo posto per Karin Jahnke. Infine, nella categoria ‘Diamante’ ha trionfato l’ascolano Raffaele Mastroberti, davanti a Carlo De Dominicis, secondo classificato. Alla fine, però, è stata grande festa per tutti i partecipanti, che hanno vissuto una lunga domenica all’insegna dello stare insieme, dell’armonia e del divertimento.