Due incidenti stradali nel Piceno, feriti lievi ma molta paura

ASCOLI PICENO – Due incidenti stradali questa mattina 14 agosto nella provincia di Ascoli. Uno si è verificato all’alba a Centobuchi di Monteprandone, vicino San Benedetto. Due auto si sono scontrate frontalmente lungo la statale 4 Salaria, provocando il ferimento di uno dei conducenti delle vetture coinvolte. Meno gravi gli altri passeggeri, soccorsi sul posto. Le auto sono andate in gran parte distrutte nell’incidente.

Sul posto oltre alle ambulanze e ai carabinieri si sono recati anche i vigili del fuoco, per la rimozione dei mezzi dalla strada. In corso accertamenti sulla dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

L’altro episodio è accaduto sul raccordo autostradale Ascoli-Mare. Per cause ancora da verificare, il conducente di un auto in movimento verso la costa ha perso il controllo del proprio mezzo nel tratto del comune di Monsampolo del Tronto, schiantandosi contro il guard-rail. Sul luogo del sinistro è giunta la Polstrada, oltre che i sanitari del 118. Nonostante i traumi, le condizioni dell’uomo al volante della vettura non sono apparse gravi.