ASCOLI – Una fuga durata poco, meno di 24 ore. È stato infatti fermato e arrestato dai carabinieri di Ascoli il pirata della strada che sabato scorso (11 febbraio) aveva investito, a Castel di Lama, un 53enne del posto lungo via Roma. Il conducente della vettura non si era fermato a prestare soccorso al malcapitato, dandosi letteralmente alla fuga. Il ferito, invece, un istruttore dell’istituto tecnico agrario Ulpiani, è stato ricoverato al Torrette di Ancona in gravi condizioni. Per trasportarlo all’ospedale dorico c’è voluto anche l’intervento dell’eliambulanza.

La ricostruzione

Come detto, però, le forze dell’ordine sono riuscite a risalire all’identità del conducente dell’auto pirata, anche grazie ad alcune testimonianze. La sua Fiat Punto bianca, infatti, era parcheggiata nel centro storico di Ascoli, visto che l’uomo alloggiava in una struttura ricettiva. Si tratta di un cinquantenne, per il quale è scattato l’arresto. Il pirata della strada, inoltre, è stato denunciato per lesioni gravissime, ma soprattutto per omissione di soccorso e fuga. Nel frattempo, nella vallata picena continuano a verificarsi altri investimenti. Ieri sera è accaduto il terzo incidente simile nel giro di neanche una settimana. Un anziano di 85 anni, infatti, a Colli del Tronto è stato colpito dallo specchietto di un furgone, subito dopo aver attraversato la strada Salaria, ed è caduto sul marciapiede. Subito, l’autista del mezzo si è fermato per aiutare l’uomo, chiedendo anche l’intervento del personale sanitario. Sul posto è arrivata la Potes di Offida, poi però è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza che, anche in questo caso, ha trasportato l’anziano all’ospedale Torrette di Ancona.