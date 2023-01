ASCOLI – Due giovani, sulla trentina, sono rimasti feriti a causa di un incidente avvenuto questa mattina all’alba, poco prima delle 6, tra i comuni di Cupra Marittima e Ripatransone, nel Piceno, precisamente in contrada Sant’Andrea. Complessivamente, nello scontro sono rimasti coinvolti cinque ragazzi, ma solo due di loro hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi.

La ricostruzione

I ragazzi, originari di Tolentino, erano a bordo di una Fiat Tipo e stavano facendo ritorno a casa dopo aver festeggiato l’arrivo del nuovo anno in compagnia di alcuni amici della riviera. D’un tratto, però, il conducente della macchina ha perso il controllo, forse per un colpo di sonno, e la vettura si è completamente rovesciata. I giovani hanno chiamato i soccorsi e sono prontamente intervenute tre ambulanze. Accorsa anche una squadra dei pompieri di San Benedetto, in quanto i ragazzi erano rimasti bloccati all’interno dell’auto. A ricostruire la dinamica dell’incidente, nelle prossime ore, saranno i carabinieri, che hanno già effettuato i rilievi.