ASCOLI- Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto oggi all’incrocio tra la Salaria e la strada provinciale per Roccafluvione, ad ovest di Ascoli. Per cause da accertare, si sono scontrate un’auto condotta da una donna e un camion guidato da un uomo.

Giovane trasferito all’ospedale regionale di Torrette

Nell’impatto le conseguenze peggiori le ha riportate un ragazzo che si trovava nel sedile passeggeri della vettura. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, viste le condizioni sanitarie del giovane ne hanno deciso il trasferimento a Torrette di Ancona. Nonostante i traumi riportati nell’incidente, il ragazzo non sarebbe comunque in pericolo di vita. Ma il suo quadro clinico desta preoccupazione.

Gli altri due automobilisti coinvolti nello scontro sulla Salaria, non lontano dalla frazione di Mozzano, sono stati invece trasportati all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, peraltro avvenuto in una zona molto pericolosa, che vede un costante transito di mezzi sia verso Acquasanta e il Lazio che a nord, verso Roccafluvione, Comunanza e l’area montana. In corso verifiche da parte delle forze dell’ordine.