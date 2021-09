Incidente sulla Valdaso, giovane morto nell’impatto

ASCOLI- Un ragazzo di 29 anni, di origini pakistane è morto ieri a sera a Carassai in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta nella Valdaso, all’incontro di due strade. La moto guidata dal giovane si è scontrata con un’auto, facendo scaraventare a terra con violenza il 29enne. L’impatto dopo la caduta è stato tremendo, e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi.

Sul posto i carabinieri oltre che il medico legale, per l’accertamento dell’avvenuto decesso. Non è chiaro chi guidasse l’auto coinvolta nel tragico incidente. Al momento non sembra sia partita un inchiesta per accertare la dinamica e la responsabilità dei fatti. Nel frattempo la salma è stata trasportata all’ospedale di San Benedetto.