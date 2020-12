Incidente sul lavoro, morto l’operaio ferito a Rotella. Indagini della Procura di Ascoli

Dario Biricocoli aveva 56 anni. Lascia moglie e due figli. Inchiesta in corso per verificare le responsabilità sull'incidente mortale nella azienda di prodotti alimentari

ASCOLI – È morto l’operaio di 56 anni che giovedi scorso fu vittima di un grave incidente sul lavoro avvenuto alla Covalm di Rotella, in provincia di Ascoli. Si chiamava Dario Biricocoli ed era di Ripaberarda, un paesino collinare a nord del capoluogo piceno. L’operaio si trovava nello stabilimento che produce alimenti surgelati, quando fu travolto da un contenitore di 3 quintali di merce. L’urto lo fece cadere a terra, provocando traumi e ferite. Immediato il soccorso e poi il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.

Qui il 56enne era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, nella speranza di evitare il peggio. Ma le sue condizioni domenica si sono aggravate, fino al decesso. La magistratura di Ascoli ha aperto una inchiesta sull’incidente. In corso con i carabinieri indagini per accertare eventuali responsabilità esterne o aziendali nella vicenda. La tragedia è stata causata da un incidente o si poteva evitare ? Sono state rispettate tutte le norme sulla sicurezza previste dall’ordinamento attuale ? Gli inquirenti stanno rispondendo a queste domande, per cercare di scoprire la verità. Al momento non risultano indagati.

Dario Biricocoli lascia moglie e due figli. La sua morte ha gettato nello sconforto non solo i suoi familiari ed i colleghi di lavoro della Covalm, ma anche l’intero paese di Ripaberarda, dove l’uomo viveva ed era molto conosciuto. Una tragedia sul lavoro che si aggiunge ad altre accadute negli anni scorsi nel Piceno.