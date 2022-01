Incidente stradale sull’Ascoli-Mare, ragazza ferita e trasferita in ospedale

ASCOLI- Incidente stradale questa mattina – 21 gennaio – all’alba sulla Superstrada Ascoli-Mare. Nel tratto tra Maltignano e Castel di Lama, sulla vallata del Tronto, un’auto condotta da un giovane e diretta verso la costa ha sbandato e si è ribaltata, schiantandosi poi contro il guard rail. Sul posto sono giunte subito le ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia stradale, che l’hanno liberata dalla vettura e soccorsa.

La ragazza è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Anche se non è chiaro al momento quali ferite o traumi abbia riportato il suo corpo nell’incidente.

Da ricostruire la dinamica dell’episodio. Forse all’origine dello sbandamento dell’auto e della perdita di controllo dell’auto da parte della conducente, l’attraversamento della carreggiata da parte di un animale. Ma indagini e verifiche sono tuttora in corso. L’incidente, nelle prime ore del mattino ha causato alcuni rallentamenti al traffico sulla Superstrada Ascoli-Mare, in un tratto molto trafficato perchè vicino alla zona industriale ascolana e a quella del vicino Abruzzo, in territorio di Ancarano (Teramo) sulla sponda sud del fiume Tronto.