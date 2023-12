Drammatico schianto nel Piceno, muore centauro 49enne

ASCOLI – Weekend tragico nelle strade del Piceno. Un motociclista, infatti, è morto ieri pomeriggio, domenica 17 dicembre, nel territorio di Acquasanta Terme, precisamente nel tratto di Salaria tra Favalanciata e Quintodecimo. La vittima è il 49enne Cristian La Ferla, originario di Caltanissetta ma residente a Montesilvano. Con la sua moto, l’uomo è finito contro il guardrail ed è morto praticamente sul colpo. Sulle cause del drammatico incidente, comunque, stanno indagando i carabinieri del distaccamento locale di Acquasanta.

La ricostruzione

Il motociclista stava effettuando un giro in moto tra le montagne del Piceno insieme ad altri due amici, ma la domenica di spensieratezza si è subito trasformata in una vera e propria tragedia, che ha lasciato i suoi compagni sotto choc. Lo schianto, infatti, è avvenuto proprio sotto lo sguardo degli amici dell’uomo, che non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi. Ma per salvarlo era ormai troppo tardi, visto che ogni tentativo si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e della Croce Verde acquasantana. La moto di La Ferla ha fatto un volo di oltre trenta metri, mentre il centauro ha urtato violentemente contro il guardrail.