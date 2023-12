Incidente stradale ad Ascoli: tre mezzi coinvolti e sei persone ferite

ASCOLI – Tre veicoli coinvolti e sei persone rimaste ferite. È questo il bilancio dell’incidente stradale, avvenuto questa mattina (martedì 5 dicembre), lungo la Salaria a Campolungo, nella vallata picena. Per fortuna, però, i feriti non si trovano in gravi condizioni, visto che poteva accadere una tragedia. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, ad Ascoli, per i vari accertamenti e per le cure necessarie.

La ricostruzione

Sul posto è intervenuta prontamente la polizia stradale per i rilievi e per capire come sia avvenuto l’incidente. Si sarebbe trattato, in base a una prima ricostruzione, di uno scontro frontale tra due auto a seguito del quale ci sarebbe stato pure un tamponamento che avrebbe coinvolto il terzo veicolo. Intervenuti anche i pompieri del distaccamento ascolano, per mettere in sicurezza il tratto stradale nel quale è avvenuto lo scontro. Ovviamente, trattandosi di una strada molto trafficata, specialmente nelle ore diurne, in quanto collega Ascoli con la vallata, si è creato un ingorgo, che è stato gestito dalla polizia municipale.