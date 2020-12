Incidente a San Benedetto, sfiorata la tragedia: ferite madre e figlia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pauroso incidente questa mattina a San Benedetto del Tronto. Un’auto guidata da una donna e con a bordo una bambina di 12 anni stava percorrendo la strada che dalla città sale sulle colline e conduce ad Acquaviva Picena. Ad un certo punto, per cause ancora da stabilire, il mezzo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato, finendo contro il guard rail nella zona di Santa Lucia. I soccorritori quando sono giunti sul posto hanno temuto il peggio. Per fortuna sia la donna, 54enne, sia la figlia erano rimaste ferite ma non in maniera grave.

Per estrarre la piccola dall’abitacolo, però, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento locale. La ragazzina, terrorizzata ma cosciente, è stata trasferita subito dopo all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto, insieme a sua madre. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso. Di certo il guard rail ha impedito che la vettura finisse in un fossato laterale alla strada, con conseguenze forse più serie per entrambe le passeggere.

Non è chiaro se sia stata la disattenzione della conducente dell’auto a causare lo sbandamento e l’impatto contro la protezioni locale, o l’eccessiva velocità del mezzo, in un tratto peraltro rettilineo e pianeggiante. Le condizioni della donna e di sua figlia, ricoverate all’ospedale da due ambulanze, non sono molto gravi.

Gli incidenti stradali sono tornati ad essere ricorrenti nella provincia di Ascoli. È bastato che si riaprisse il traffico lungo il raccordo autostradale Ascoli-Mare e nei collegamenti interni, dopo il primo lockdown per il covid a marzo, per far tornare a schizzare il numero di casi, con feriti e anche morti.

L’ultima tragedia si è verificata appena il 15 novembre scorso a Venagrande, una frazione collinare poco a nord del capoluogo piceno. In quell’occasione ha perso la vita un ragazzo di 26 anni, Jacopo Bachetti, mentre altri due giovani finirono in ospedale. La loro auto precipitò in una scarpata laterale alla strada, causando il decesso di un giovane e la disperazione della sua famiglia e di tutti i suoi amici.