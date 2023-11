SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un brutto incidente, quello avvenuto questa mattina (venerdì 17 novembre) a San Benedetto del Tronto. Lungo la Statale 16, infatti, a ridosso dell’incrocio con via Alfieri, due auto si sono scontrate e due persone sono rimaste ferite. Entrambe sono state portate all’ospedale rivierasco, anche se fortunatamente non sarebbero in gravi condizioni. Si tratta di una donna di 42 anni e un uomo di 78.

I soccorsi

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti della polizia locale giunti sul posto per i rilievi di rito. Subito dopo lo scontro, sono arrivati ovviamente i sanitari del 118 a bordo di un’ambulanza che hanno provveduto a fornire le prime cure agli automobilisti. A preoccupare maggiormente erano le condizioni della donna che è stata trasferita al pronto soccorso dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici. Ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del nosocomio sambenedettese. A causa dell’incidente, il traffico lungo la strada statale è rimasto bloccato causando lunghe code e rallentamenti. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati.