Incidente a Pedaso, aveva un tasso alcolemico quasi il triplo del consentito: denunciato

PEDASO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Fermo hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di Cupra Marittima per reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, dopo averlo controllato in seguito a un sinistro stradale avvenuto nel comune di Pedaso lungo la S.S. 16 Adriatica.

L’uomo è stato fermato dai militari durante i controlli di routine sul territorio e, successivamente agli accertamenti, è stato rilevato un tasso alcolemico di 1.40 g/l nelle due prove effettuate. Di conseguenza, è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

È fondamentale sottolineare l’importanza della presenza costante dei Carabinieri sul territorio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini. Grazie ai controlli effettuati, è stato possibile individuare e deferire un conducente che si trovava in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada. La guida in stato di ebbrezza rappresenta un grave pericolo per la sicurezza stradale. Gli effetti dell’alcol sulle capacità cognitive e motorie di una persona possono compromettere la sua abilità di guidare in modo sicuro ed efficiente, aumentando il rischio di incidenti stradali mortali o causando danni alle persone e ai veicoli. Inoltre, la corretta applicazione del Codice della Strada da parte dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Rispettare le norme e gli obblighi previsti dal C.d.S. è un dovere di ogni cittadino, al fine di ridurre il numero di incidenti stradali e tutelare la propria incolumità e quella degli altri.

L’operato dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Fermo ha permesso di individuare e deferire un guidatore in stato di ebbrezza, dimostrando l’importanza della presenza costante sul territorio. È fondamentale che i cittadini comprendano l’importanza del rispetto del C.d.S. per la propria sicurezza e quella degli altri, evitando comportamenti imprudenti che mettono a rischio la vita e l’incolumità di tutti. Servizi mirati per contrastare il fenomeno saranno disposti soprattutto nei weekend e nei pressi dei locali di intrattenimento e somministrazione bevande alcoliche al fine di limitare i sinistri e le morti su strada. Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto delle norme stradali e prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada è possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma dei carabinieri al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/per-chi-guida/alcool-e-stupefacenti