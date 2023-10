SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro grave incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, 25 ottobre, si è verificato nel Piceno. A San Benedetto del Tronto, infatti, una donna, dipendente di una ditta di via Pomezia, attiva nella produzione di vegetali, è rimasta con il braccio incastrato in un macchinario. Le cause dell’infortunio sono ancora in fase di accertamento ma sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

La dinamica

Mentre era intenta a svolgere le sue mansioni, qualcosa non ha funzionato nella linea di produzione e l’operaia è rimasta ferita all’arto. Immediatamente soccorsa dai colleghi di lavoro, la donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari. Viste le delicate situazioni della lavoratrice, è stata allertata anche l’eliambulanza per trasportare la donna all’ospedale Torrette di Ancona. Su quanto accaduto stanno indagando anche i carabinieri della locale stazione di Porto D’Ascoli.