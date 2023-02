CASTEL DI LAMA – Investe un pedone e fugge. È accaduto ieri sera, intorno alle 21, in via Roma a Castel di Lama, lungo la vallata Picena, a ridosso della contrada Chiarini. E ora è caccia al pirata della strada. La vittima è un uomo di 53 anni, istruttore all’istituto tecnico agrario Ulpiani, che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona in eliambulanza e che si troverebbe ancora in gravi condizioni.

La dinamica

Dopo il terribile urto, l’uomo è stato sbalzato per alcuni metri ed è rimasto immobile a terra. A prestargli i primi soccorsi è stato un automobilista che precedeva il pirata della strada. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 di Ascoli, poi è stata la volta dell’eliambulanza, atterrata al campo sportivo di Colli del Tronto. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, ma sembra che l’uomo stesse camminando per strada quando è stato travolto da un’auto, il cui conducente si è subito dato alla fuga. Non è la prima volta che lungo la vallata del Tronto si verificano episodi simili, visto che anche mercoledì scorso era avvenuto un investimento a Pagliare del Tronto. Anche in quel caso, una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Tornando all’incidente di ieri sera, comunque, le forze dell’ordine stanno ascoltando alcuni testimoni e probabilmente visioneranno le immagini registrate dalle telecamere della zona per risalire al pirata.