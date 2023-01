GROTTAMMARE – Una persona è rimasta ferita, nel primo pomeriggio di oggi (12 gennaio), nell’incidente avvenuto lungo l’autostrada A14, all’altezza di Grottammare, precisamente nella galleria di Montesecco. Si è trattato di un tamponamento e, per soccorrere il ferito, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza. Sul posto sono prontamente intervenuti anche gli operatori del 118, oltre ovviamente alla polizia autostradale della sottosezione di Porto San Giorgio e ai vigili del fuoco.

I disagi

Lungo la corsia nord, fra l’altro, il traffico è rimasto letteralmente bloccato per circa un’ora, con diversi chilometri di coda. Ora la situazione sembra essere migliorata, visto che le auto sono state invitate a uscire al casello di San Benedetto del Tronto per poi rientrare direttamente a Grottammare. Le condizioni della persona ferita, comunque, non sembrano essere particolarmente gravi.