Traffico in tilt per diverse ore, con i viaggiatori che sono stati dirottati lungo la statale Adriatica. Sul posto anche i vigili del fuoco

ASCOLI – Un bruttissimo incidente, questa mattina, è avvenuto lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Pedaso a Grottammare, che è stato chiuso al traffico per qualche ora. Lo scontro ha riguardato, purtroppo, quattro mezzi, in particolare tre mezzi pesanti e un’autovettura. Due camionisti sono rimasti feriti, seppur non in maniera grave. I due uomini sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Murri, a Fermo.

La ricostruzione

L’incidente è avvenuto poco dopo le 8.30, in direzione Pescara, all’interno della galleria Pedaso, al chilometro 288. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale ed il personale della direzione di tronco di Pescara per quanto riguarda la società ‘Autostrade per l’Italia’. Il traffico è rimasto bloccato per un paio d’ore, tanto che ad un certo punto si riscontravano oltre cinque chilometri di coda. Il tratto, dunque, è stato chiuso quasi tempestivamente, per poi essere riaperto solo in tarda mattinata. Come strada alternativa, i viaggiatori hanno dovuto percorrere la statale Adriatica. Anche questa, però, è stata caratterizzata da numerosi incolonnamenti, visto l’elevata mole di traffico che è stata costretta a sopportare. La situazione dei due camionisti trasportati all’ospedale, comunque, sembra essere sotto controllo, anche se non è ancora chiaro il motivo che ha causato l’incidente.